Kazanç arayan oyuncular Bonanza Megaways nasıl oynanır sorusunun cevabını da arıyor. Oyun Big Time Gaming tarafından 2016 yılında geliştirildi ve duyuruldu. Oyunda, hikaye madende geçmekte. Ayrıca grafikler de maden ile ilintili içerikler. Arka planda şelaleler ve tepe kulübeleri var. Yani oyun görsel olarak da güçlü bir anlatıma sahip. Son olarak ses efektleri de maden temasına sahip. Oyun, 2 ila 7 sıra arasında bulunan 6 makara ve totalede 117.649 ödeme hattıyla beraber sunulmakta.

Kazanç potansiyelinin yüksek olmasından dolayı oyuncular az ama büyük bonus kazanma şanslarına sahip. Bahis limiti ise 0,20 TL veya 20 TL arasında. En yüksek değer ise elmas ile simgelenmektedir. Oyundaki temel amaç elbette ne olursa olsun kazanç sağlamak. Fakat elbette oyuncuların en büyük istekleri elmas simgesini denk getirmek. Çünkü böyle bir durumda en yüksek kazanca ulaşmak mümkün.

Bonanza Megaways Genel Bilgileri

Görüldüğü üzere oyunun son derece keyifli bir içeriğe sahip. Ayrıca Bonanza Megaways genel bilgileri açısından da son derece basit. Ancak bu basitlik sadece kazançlar bakımından değil. Oynanış ve anlaşılma bakımından da oyunun basitliği söz konusu. Ayrıca oyun genel slot oyunları ile aynı mantığa sahip. Yani oyundaki temel amaç diğer oyunlarla aynı durumda. Farklı bir durum söz konusu değil.

Oyunun yapımcısı Big Time Gaming.

6 adet makaraya sahip.

117.649 ödeme hattına sahip.

Oyundaki RTP değeri %96.

Volatilite yüksek.

Minimum bahis 0,20 TL.

Maksimum bahis 20 TL.

Oyunun genel bilgileri oldukça doğal bir seviyede. Yani oyun eşsiz bir içeriğe sahip değil. Fakat tam olarak olması gereken gibi bir slot oyunu. Ayrıca oyun kazanç için ideal olan içeriklerden birisi. Bu yüzden kazançlı olduğunu iddia eden bir sitenin oyunu envanterinde bulundurması gerekli bir durum.

Bonanza Megaways Bonus

Popüler oyun Bonanza Megaways bonus ve promosyonları bakımından ideal bir oyun. Elbette oyundan daha kazançlı alternatifler var. Fakat oyunun da oynanmak için ideal bir zemine sahip olduğunu söylemek gerek. Slot oyunlarında en önemli konu oyun için bonuslar. Çünkü kazançları yükselten ve potansiyeli belirleyen etkenler bunlar. Bu yüzden kazancın bir anda katlanması ve katlanmaya devam etmesi önemli bir konu.

Oyunda free spin var.

Bonus turları mevcut.

Wild Sembol var.

Dağılım sembolü var.

Çarpana sahip.

Progresif değil.

Otomatik oyun özelliğine sahip.

Oyun görüldüğü üzere son derece kazançlı. Birçok oyun bu listedeki sadece birkaç içeriği sahip. Ama oyun neredeyse bütün bonus imkanlarına sahip. Ayrıca bu yüzden son derece kazançlı demek de mümkün. Bir oyunu incelemeden önce bonuslar daha önemli bir konu. Çünkü slot oyunları tüm avantajları içerisinde bulunan oyunlar. Sadece sitelerde spin satın almanız gerek. Daha sonrasındaki her avantaj oyunların içeriklerine göre belirlenmekte.

Bonanza Megaways Oynanış

Bahis tutkunları için Bonanza Megaways oynanış son derece basit. Yani oyunu kavramak veya anlamak konusunda endişelenmenize gerek yok. Peki oyun nasıl oynanmakta?

Oyun ekranına bulunan butonlardan bahsinizi ayarlayın.

Ekranın orta sol kısmında bulunan ‘’Otomatik Oyun’’ butonuna tıklayın.

Kayıp limitini belirleyin.

Döndürme limitini seçin.

Tek kazanç limitini seçin.

Daha sonrasında ‘’Oyna’’ butonuna tıklayın.

Bu dakikadan sonra yapmanız gereken tek şey yüksek bir kazanç ummak. Anlaşıldığı üzere oyunun herhangi bir komplike içeriği yok. Aksine oynanış son derece pratik. Ayrıca oyunu oynamak için gerekli tek bir durum daha var. O da oyunu envanterinde bulunduran bir seçenek seçmek. Elbette oyun pek çok sitede mevcut fakat hala içeriklerine almayan siteler de var.