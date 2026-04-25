Neue Regeln für den Führerscheinerwerb in der EU

Seit der Einheitlichen EU-Führerscheinrichtlinie gelten in allen Mitgliedstaaten vergleichbare Standards für die Ausbildung und Prüfung. Anwärter müssen eine theoretische und praktische Prüfung ablegen, wobei die Mindestalter je nach Fahrzeugklasse variieren. Medizinische Checks sind vor allem bei älteren Bewerbern oder Berufskraftfahrern vorgeschrieben. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Führerschein als EU-weit gültiges Dokument zu etablieren – ohne nationale Sonderwege.

Weg zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

Im Mittelpunkt steht die rechtssichere EU-Fahrerlaubnis als zweistufiger Prozess: Nach einem Entzug wegen Punkteabbaus oder schwerer Verstöße muss der Betroffene zunächst eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) bestehen. Anschließend folgt eine erneute Fahrprüfung, deren Inhalte EU-weit harmonisiert sind. Wer die MPU nicht besteht, kann an verpflichtenden Kursen zur Verkehrstherapie teilnehmen. Erst nach erfolgreicher Wiedererlangung wird die Fahrerlaubnis neu ausgestellt – mit Auflagen wie Probezeit oder Alkohol-Interlock.

Herausforderungen für Fahrer und Behörden

Die Umsetzung variiert jedoch: Während einige Länder Online-Anträge für die Neuerteilung ermöglichen, verlangen andere persönliche Vorsprachen. Kritiker bemängeln lange Wartezeiten auf MPU-Termine und fehlende Anerkennung ausländischer Wiederherstellungsnachweise. Die EU-Kommission arbeitet daher an einer digitalen Führerscheinplattform, die den Austausch zwischen nationalen Registern beschleunigen soll. Nur mit einheitlichen Regeln für Verlust und Rückgewinnung wird die Fahrerlaubnis wirklich mobil in Europa.