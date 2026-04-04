Få styr på annoncekronerne

Planlægning og struktur er nøglen til succes med Google Ads. Før du overhovedet opretter din første annoncegruppe, skal du definere dine mål – vil du have flere klik, opkald eller online salg? Vælg de rigtige søgeord, og sørg for at opdele dem i relevante emnegrupper. En klar strategi sparer dig for unødvendige udgifter og øger chancen for at ramme de rigtige kunder fra start.

hjælp til google ads handler ofte om at undgå de klassiske fejl som for brede matchtyper eller dårligt tilpassede landingssider. Brug værktøjer som søgeordsplanlæggeren og negative søgeord til at filtrere irrelevant trafik fra. Test altid to forskellige annontekster mod hinanden – så finder du hurtigt den bedste løsning. En lille daglig justering kan fordoble dit afkast.

Overvåg og optimér løbende

Data fra dine Google Ads-kampagner er din bedste ven. Kig på klikrate, omkostninger pr. konvertering og kvalitetsscore. Hvis en annonce ikke performer, så skift overskriften eller opfordringen til handling. Sæt automatiske regler op for at undgå at bruge penge på dårlige tidspunkter. Med regelmæssig opfølgning bliver din annoncering både billigere og mere effektiv.